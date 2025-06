Libia esplode la violenza a Sabrata | 9 morti negli scontri tra milizie rivali

La Libia torna sotto i riflettori per un'ondata di violenza che ha devastato Sabrata, con almeno nove vittime e numerosi feriti. Scontri tra milizie rivali hanno scatenato il caos in un'area già fragile, minacciando la stabilità di un Paese alle prese con sfide politiche e sociali. La situazione è critica e richiede un intervento immediato per fermare questa spirale di violenza e riportare la pace.

In Libia scoppia nuovamente il caos. Almeno nove persone sono rimaste uccise e altre diciotto ferite nei violenti scontri che hanno scosso la città di Sabrata, nell'ovest del Paese, negli ultimi due giorni. Lo riferiscono fonti mediche locali all'emittente panaraba Al Arabiya. Secondo quanto ricostruito, i combattimenti sono scoppiati in seguito a tensioni tra gruppi armati rivali, gettando la città in un clima di caos e illegalità proprio nel giorno di apertura della festa musulmana dell'Eid al-Adha. La risposta del Governo di Unità Nazionale guidato da Abdul Hamid Dbeibah non si è fatta attendere.

