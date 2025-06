libero festeggia i 25 anni con una serata evento a milano

Libero celebra un entusiasmante traguardo: 25 anni di informazione libera e senza compromessi. Un quarto di secolo di passione, coraggio e impegno che hanno plasmato il giornalismo italiano. Giovedì 12 giugno, nel suggestivo Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, si rivivranno i momenti più significativi di questa straordinaria avventura, con un'intervista esclusiva tra Mario Sechi e Vittorio Feltri. La serata promette emozioni e ricordi indelebili, perché la storia di Libero è anche la nostra storia.

AGI - Libero compie i suoi primi 25 anni. Fondato da Vittorio Feltri il 18 luglio del 2000, il quotidiano si prepara a festeggiare giovedì 12 giugno, alle ore 18.15, nel Teatro Lirico Giorgio Gaber, in via Larga 14, a Milano, con una serata in pieno stile "Libero". Il direttore Mario Sechi intervista il fondatore Vittorio Feltri. La storia di un quarto di secolo di giornalismo, i fatti di un'epoca che ha cambiato l'Italia, gli incontri con i protagonisti, le prime pagine, gli scoop, le inchieste, i titoli alla Libero. Il programma della serata prevede i saluti istituzionali e l'intervento del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Agi.it