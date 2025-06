L’IC Cristoforo Colombo e il Rotary Club insieme contro il bullismo

L’I.C. Cristoforo Colombo di Fiumicino unisce le forze con il Rotary Club per combattere il bullismo in modo concreto e coinvolgente. In occasione della revisione del “Piano di intervento per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo”, la scuola ha organizzato l’evento “Semi di giustizia: cultura, etica e legalità contro ogni violenza”. Un'occasione fondamentale per sensibilizzare giovani e adulti, rafforzando i valori di rispetto e inclusione nella comunità.

Fiumicino, 9 maggio 2025- In occasione della pubblicazione del “Piano di intervento per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo”, recentemente revisionato, la comunità scolastica dell’I.C. Cristoforo Colombo di Fiumicino ha organizzato un evento dal titolo “Semi di giustizia: cultura, etica e legalità contro ogni violenza”. L’iniziativa, avente il patrocinio del Rotary Club Fiumicino Portus Augusti, si è tenuta presso la sede centrale di Via dell’Ippocampo alla presenza del dirigente scolastico Letizia Fissi, del Presidente del Rotary Club Fiumicino Portus Augusti, A.R. 20242025, Catia Fierli, dei psicologi della scuola Ruta e Buscemi, di Maurizio Germano della Scuola di Formazione insegnanti e tecnici della metodologia Zanshin Tech e di Maria Ferrante Referente per il Lazio della Commissione Legalità e Cultura dell’Etica del Rotary Club International. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: Rotary Club Cristoforo Colombo

