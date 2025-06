L’hashtag #SkinnyTok è stato bannato | cos’è e cosa significa

TikTok, il palcoscenico delle ultime tendenze beauty, non è immune da contenuti problematici. Tra questi, l’hashtag #SkinnyTok ha alimentato un racconto tossico sulla magrezza estrema, suscitando preoccupazione tra utenti e addetti ai lavori. Fortunatamente, in un gesto deciso, TikTok ha bannato ufficialmente questa tendenza, dimostrando il suo impegno nel promuovere un ambiente più sicuro e responsabile per tutti. Ma cosa significa davvero questa decisione e quali insegnamenti possiamo trarne?

TikTok è il luogo che dà vita a tante tendenze beauty. Skin tint, ombretti e trend make-up particolari (avete visto il soft angelic make-up? ). Ma non tutto ciò che nasce e si diffonde su TikTok è positivo. Negli ultimi mesi, l'hashtag #SkinnyTok ha preso piede sulla piattaforma, alimentando uno storytelling a dir poco tossico attorno alla magrezza estrema. Fortunatamente, il trend è stato bannato ufficialmente dalla piattaforma – proprio negli scorsi giorni – ma il periodo in cui è rimasto è stato sufficiente per sollevare domande e dibattiti: quanto possono essere dannosi certi contenuti? Soprattutto quando si tratta di salute, fisica o mentale che sia.

