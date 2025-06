LF Luís Figo Debutta a Pitti Uomo 108 con la Collab Lozza | Sport ed Eleganza Italiana

LF Luís Figo debutta a Pitti Uomo 108 con la collezione Spring/Summer 2026, un connubio tra sport e eleganza italiana. La collaborazione con Lozza segna l’ingresso di Figo nel mondo del lusso maschile, trasformando il suo brand da capsule collection a polo di stile raffinato e innovativo. Un’occasione imperdibile per scoprire come il campione portoghese si reinventa, consolidando il suo progetto nel cuore della moda italiana.

Il Pallone d'Oro 2000 sbarca ufficialmente a Pitti Uomo 108 con la collezione SpringSummer 2026, confermando l'evoluzione di LF Luís Figo da semplice capsule collection a brand strutturato del lusso maschile. Il campione di calcio e Pallone d'Oro 2000 Luis Figo sceglie la manifattura italiana e i migliori materiali per consolidare il suo progetto nel

Luís Figo: «Con Lozza celebro gli occhiali made in Italy» - Luis Figo, celebre ex calciatore, con lo staff di Lozza celebra gli occhiali made in Italy. La capsule collection unisce passione, artigianalità e autenticità, rappresentando un incontro tra due mondi diversi ma complementari.