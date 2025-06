L' ex guardia carceraria trovata in strada con due proiettili in testa

Un fatto inquietante scuote la tranquilla Fontaniva: Fatos Cenaj, ex guardia carceraria albanese, è stato trovato in strada con due colpi di arma da fuoco alla testa. La sua vita ora pende da un filo, mentre le indagini cercano di fare luce su questa tragica vicenda. Un episodio che solleva numerosi interrogativi sulla sicurezza e sulla criminalità locale, lasciando la comunità sgomenta e in attesa di risposte.

Sta lottando tra la vita e la morte Fatos Cenaj, il 59enne albanese che nella mattina di ieri, domenica 8 giugno, è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco alla testa. Poco dopo le 9.30 l'uomo è stato trovato da alcuni automobilisti in gravissime condizioni in via Casoni Basse, a Fontaniva. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - L'ex guardia carceraria trovata in strada con due proiettili in testa

In questa notizia si parla di: Testa Guardia Carceraria Trovata in