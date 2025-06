Lewandowski lascia la Polonia per l’affronto dell’allenatore | dopo 11 anni non è più capitano

Il capitolo più difficile nella carriera di Lewandowski si apre con un addio turbolento alla Polonia, segnato da un lungo periodo di tensione con l’allenatore. Dopo 11 anni, il centravanti non indossa più la fascia e ha scelto di allontanarsi, lasciando il team in uno stato di caos e incertezza. Ma cosa ha scatenato questa rottura? Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda che scuote la nazionale polacca.

Lewandowski non risponde alla chiamata della Polonia e Probierz gli toglie la fascia da capitano: caos nella nazionale polacca che perde l'attaccante per un tempo indefinito.

