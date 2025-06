Lewandowski a gamba tesa | Niente più Polonia finché Probierz sarà CT

La stella del Barcellona, Robert Lewandowski, sembra aver preso una decisione definitiva: abbandonare la Nazionale polacca finché Probierz sarà alla guida. La sua passione per il calcio e l’orgoglio nazionale sembrano essere messi a dura prova da questa tensione. Ma quali saranno le conseguenze di questa scelta? Scopriamo insieme cosa potrebbe cambiare nel futuro del calcio internazionale.

Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona, non vuole più indossare la maglia della Nazionale della Polonia con questo selezionatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Polonia, Lewandowski: "Non giocherò più in nazionale finché c'è Probierz" - L'addio di Lewandowski alla nazionale polacca scuote il mondo del calcio: l’attaccante, attraverso un messaggio su X, ha annunciato di non voler più indossare la maglia della Polonia finché Probiers resterà sulla panchina.

