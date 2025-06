L’Europa e le sue colpe Il caso di Norges Bank che agita i mercati

L'Europa e le sue colpe si intrecciano con il caso di Norges Bank, che scuote i mercati finanziari. Questo gigante norvegese, il più grande fondo sovrano al mondo, gestisce 1.900 miliardi di dollari di ricchezze estratte dal petrolio e gas. Con oltre 22 miliardi investiti in Italia, la sua influenza va oltre i confini nazionali, mettendo in discussione le dinamiche economiche e politiche europee. Ma quali sono davvero le ripercussioni di questa potenza di fuoco?

In Europa è una vecchia conoscenza. In Italia, forse, qualcosa di più. Norges Bank è oggi il più grande fondo sovrano, vale a dire controllato dal governo, del mondo. Una sorta di ciclopico salvadanaio che custodisce le ricchezze di Oslo derivanti dalla vendita di petrolio e gas. La potenza di fuoco fa una certa impressione. Asset per 1.900 miliardi di dollari, di cui 22 investiti in Italia (poco più del 50% a Piazza Affari, il resto in Btp). Quest'ultimo punto, merita una precisazione. Era lo scorso gennaio quando, come raccontato anche da questo giornale, il fondo norvegese decideva di puntare dritto al debito italiano, mettendosi in pancia oltre 8 miliardi di titoli pubblici tricolore.