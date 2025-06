Lettori - Inquinamento acustico a Talenti

Nel cuore di Talenti, il silenzio è ormai un ricordo. I soffia foglie elettrici e le attività notturne disturbano la nostra tranquillità, ignorando le norme di ordine pubblico. È ora di agire per difendere il nostro diritto alla quiete! Ho scritto alla Polizia Locale di Roma Capitale, ma abbiamo bisogno anche della tua voce: insieme possiamo reclamare un quartiere più sereno e rispettoso.

Sono mesi che nel quartiere Talenti subiamo il frastuono dei soffia foglie elettrici, a lavoro in piena notte in barba al Regolamento di Polizia Urbana al Capo Il - Ordine e quiete pubblica. La situazione è insostenibile! Come possiamo difenderci? Ho scritto alla POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE -.