L’Eternauta | quando un fumetto del 1957 racconta ancora il nostro presente

L’Eternauta, nato nel 1957, è molto più di un semplice fumetto: è un'icona che ancora oggi ci interroga sul presente. In un’epoca in cui la televisione era un privilegio, questa storia di fantascienza ha saputo catturare l’immaginario e riflettere le paure e le sfide dell’uomo moderno. Un racconto che, sorprendentemente, rimane sorprendentemente attuale, invitandoci a capire come il passato possa rispecchiare il nostro oggi.

Nel 1957, mentre la televisione era ancora un lusso per pochi, un fumetto apparve sulle pagine della rivista argentina Hora Cero Semanal. Si intitolava El Eternauta. Era, almeno all’apparenza, una storia di fantascienza: una nevicata mortale cade su Buenos Aires, uccidendo chiunque venga in contatto con i suoi fiocchi. I sopravvissuti si rinchiudono nelle loro case, organizzano la resistenza contro un’invasione aliena e si trovano a combattere un nemico senza volto, remoto, manipolato da forze invisibili. Prima fra tutte: la paura. Ma dietro la neve, i lettori più attenti già intravedevano qualcosa di più. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’Eternauta: quando un fumetto del 1957 racconta (ancora) il nostro presente

