L’esperienza di Anna Valle come care giver | Alla Senologia del Cannizzaro ho trovato umanità e professionalità

L’esperienza di Anna Valle come caregiver alla senologia del Cannizzaro ha messo in luce umanità e grande professionalità. L’attrice e ex Miss Italia ha vissuto un momento intenso al fianco di sua madre, ricoverata all’Ospedale Cannizzaro di Catania, e ha voluto ringraziare pubblicamente l’equipe medica per il loro impegno. Un gesto di gratitudine che sottolinea l’importanza di una cura umana e competente, a beneficio di tutti i pazienti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un ringraziamento speciale alla Breast Unit di Catania. Anna Valle, celebre attrice italiana ed ex Miss Italia, ha recentemente vissuto un’esperienza personale intensa nel ruolo di care giver per sua madre, ricoverata all’ Unità Operativa Complessa di Senologia dell’Ospedale Cannizzaro di Catania. Al termine del percorso di cura, ha voluto esprimere pubblicamente la sua gratitudine nei confronti dell’équipe medica che ha assistito la madre con dedizione e sensibilità. Una testimonianza toccante. In un video diffuso anche sui canali ufficiali, l’attrice ha raccontato con emozione quanto vissuto: «Mia madre ha dovuto affrontare un problema delicato, comune a tante donne, ed è stata seguita dalla Senologia del Cannizzaro», ha dichiarato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - L’esperienza di Anna Valle come care giver: «Alla Senologia del Cannizzaro ho trovato umanità e professionalità»

