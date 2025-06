Leoni quotazioni Inter in salita | è in pole su altri 3 Il punto – CdS

Il mercato si infiamma con le quotazioni di Giovanni Leoni, difensore talentuoso e ambito, che conquista l’Inter con una proposta in forte salita. Già cercato lo scorso anno, ora è in pole su altri tre candidati, grazie alle sue prestazioni impressionanti sotto la guida di Cristian Chivu a Parma. Con il suo talento in crescita e un futuro promettente, Leoni si conferma come uno dei nomi caldi del calcio italiano. La sua evoluzione sarà sicuramente da seguire con attenzione.

In difesa salgono le quotazioni di Leoni, che piace tantissimo all'Inter per la difesa. Già cercato lo scorso anno, quest'anno a Parma è sbocciato proprio con Cristian Chivu in panchina. Al momento, scrive il Corriere dello Sport, è in pole su altri giocatori. DERBY – D'altronde è difficile rimanere non incantati dal talento difensivo di Giovanni Leoni. Il classe 2006, lo scorso anno alla Sampdoria e oggi al Parma, ha concluso una sua prima annata in Serie A ad altissimi livelli. E soprattutto da quando è diventato allenatore dei ducali Cristian Chivu. Leoni ha contribuito alla salvezza del Parma e adesso è finito nel mirino dei grandi club della Serie A.

