Leoni Juventus possibile derby tutto italiano con quella big di Serie A | sarà testa a testa in estate? Le ultimissime

Il futuro di Giovanni Leoni si fa sempre più interessante: il giovane talento del Parma, protagonista di una stagione straordinaria, sta attirando l'attenzione delle grandi di Serie A. Con un testa a testa in vista questa estate, il suo destino potrebbe cambiare radicalmente. Quali sono le ultime novità e le ipotesi più calde? Scopriamolo insieme, perché il mercato si infiamma e il derby italiano potrebbe essere più vicino che mai.

sul futuro del difensore del Parma. Ci sono novità importanti per quanto riguarda il futuro di Giovanni Leoni, giovanissimo difensore che nel corso di questa stagione si è preso la scena con il suo Parma conquistandosi la titolarità. E non solo, anche attirando su di sé gli occhi di alcune big di Serie A. Tra queste oltre come noto il calciomercato Juventus anche l' Inter lo starebbe monitorando con grande attenzione come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

