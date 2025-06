Leoni Inter ecco perché è il profilo perfetto per ringiovanire la difesa | si tratta col Parma! Ecco la valutazione

L'Inter punta deciso a rinvigorire la propria difesa con un profilo giovane e promettente: Giovanni Leoni del Parma. Con soli 17 anni, il difensore classe 2006 rappresenta il futuro e la rinascita per i nerazzurri, che ora stanno seriamente valutando l’ipotesi di portarlo a Milano. La sua crescita promette di portare freschezza e solidità alla linea difensiva. Ma cosa rende Leoni il candidato ideale? Scopriamolo insieme!

Il primo nome nella lista del calciomercato Inter per la difesa porta a Giovanni Leoni. Il difensore classe 2006 del Parma già la scorsa estate era stato ben più di un'idea tra i dirigenti del club di Viale della Liberazione, salvo poi scegliere di non affondare il colpo. Così intanto il ragazzo è passato dalla Sampdoria ai ducali i quali, dopo questa prima stagione di livello in Serie A, adesso lo valutano 20 milioni di euro. Questo il punto sulla trattativa fatto dalla Gazzetta dello Sport.

