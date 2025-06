Leone XIV primo mese di pontificato | il Papa della pace disarmata

nascente leadership improntata alla pace, alla disarmonia e all’umiltà. Con un approccio innovativo e una visione globale, Leone XIV si propone di rinnovare la Chiesa e rispondere alle sfide del mondo moderno, diventando così il Papa della pace disarmata. La sua strategia e i primi segnali del suo pontificato ci invitano a scoprire un futuro di speranza e dialogo.

L’8 maggio 2025 ha segnato un momento storico per la Chiesa cattolica: per la prima volta nella storia bimillenaria del Papato, un agostiniano americano è salito al soglio pontificio. Robert Francis Prevost, divenuto Leone XIV, porta con sé un bagaglio di esperienze che sembrano delineare già con chiarezza il profilo del suo pontificato. Il primo mese di governo di questo Papa statunitense, forgiato da vent’anni di missione in Perù, rivela una personalità che unisce pragmatismo e spiritualità in un equilibrio tanto inedito quanto necessario per i tempi che corrono. Non è un caso che Leone XIV abbia scelto di pranzare più volte con i confratelli agostiniani a due passi da San Pietro, mantenendo quel legame con le radici che spesso si smarrisce nei palazzi del potere. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it