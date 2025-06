Leonardo Tricarico | Ursula dovrebbe ascoltare i militari

In un mondo in rapido cambiamento, le parole di Leonardo Tricarico e il generale Ursula ci spingono a riflettere sulla fragile stabilità europea e sul ruolo delle pressioni militari. È fondamentale ascoltare chi vive e combatte sui fronti, per comprendere meglio le sfide globali e le strategie future. Continua a leggere per scoprire come queste opinioni plasmano il nostro futuro e quale strada possa condurre alla pace.

Il generale: «Von der Leyen è solo il terminale delle pressioni dell’industria bellica. L’Europa, così com’è, non è in grado di sostenere guerre ad alta intensità. Devastanti gli attacchi in Siberia, la Russia non è più inviolabile». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Leonardo Tricarico: «Ursula dovrebbe ascoltare i militari»

