Leonardo morto a 15 anni mentre stava tornando a casa con la moto

La tragica perdita di Leonardo Cristiani, un ragazzo di soli 15 anni, ha sconvolto Vitorchiano e tutta la comunità. Mentre tornava a casa dopo una giornata tranquilla, il destino ha cambiato tutto in un attimo lungo viale Trieste. Una tragedia che ci ricorda quanto la vita sia fragile e preziosa. Ora, il paese si stringe nel dolore e nei ricordi di un giovane spirito ormai spento troppo presto.

Leonardo Cristiani aveva appena 15 anni. Lunedì pomeriggio, 9 giugno, stava tornando a casa a Vitorchiano dopo una giornata qualunque trascorsa a Viterbo. Ma la sua vita si è spezzata all’improvviso in un tragico incidente lungo viale Trieste. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Leonardo, morto a 15 anni mentre stava tornando a casa con la moto

