Lenergy Pisa bs pronto per l' Europa

Lenergy Pisa BS si prepara a conquistare l’Europa! Dopo aver chiuso con successo la prima tappa di Serie A, la squadra di Matteo Marrucci si lancia nell’avventura internazionale, partendo alla volta di Nazaré, Portogallo. Dal 8 al 15 giugno 2025, il team pisano sarà protagonista dell’Euro Winners Cup, una sfida emozionante che promette grandi soddisfazioni e nuovi traguardi. Per il secondo…

