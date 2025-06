Lego una campagna per le bambine | costruttrici e innovatrici

In un mondo che ancora fatica a riconoscere il ruolo delle ragazze come innovatrici, la campagna "She Built That" del Gruppo Lego si erge come un inno di empowerment. Rivisitando l’iconico brano hip hop dei Run-D.M.C., questa iniziativa mira a rompere gli stereotipi di genere, ispirando le bambine di tutto il mondo a vedersi come costruttrici di futuro. È il momento di cambiare prospettiva e costruire un domani più inclusivo e brillante.

Milano, 9 giu. (askanews) - Il Gruppo Lego ha lanciato la nuova campagna She Built That. In un mondo in cui il concetto di "costruire" è ancora filtrato da stereotipi di genere, il brano hip hop dei Run-D.M.C. "It's Like That" viene reinterpretato per raccontare una nuova storia. Intitolato "She Built That", il brano aggiornato e il relativo videoclip vogliono ispirare la società e le bambine di tutto il mondo a vedersi come costruttrici, creatrici e innovatrici. In occasione del lancio della campagna nel nostro Paese, Lego Italia ha scelto Giulia Stabile - ballerina e performer molto amata dalle più giovani - come testimonial e modello positivo per le nuove generazioni.

