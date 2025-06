Legnano i lavoratori Ala minacciano lo sciopero | raccolta rifiuti a rischio in 19 Comuni

A Legnano, i lavoratori dei servizi di raccolta rifiuti rischiano di incrociare le braccia a causa dell'assenza di accordi nelle trattative con le autorità locali. Dopo un incontro infruttuoso il 5 giugno, i sindacati si preparano a chiedere un'ultima convocazione alla Prefettura, minacciando azioni drastiche come lo sciopero, se non si troverà una soluzione immediata. La tensione cresce, e la città si chiede quali saranno gli sviluppi di questa vertenza cruciale.

Legnano (Milano), 9 giugno 2025 – "L'incontro del 5 giugno non ha portato ad alcun risultato: per questo ci prepariamo a chiedere alla Prefettura di convocarci un'ultima volta prima di mettere in campo altre iniziative a sostegno della vertenza sindacale, incluso lo sciopero dei servizi di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle strade, come ultimo strumento di pressione", è questo l'ultimatum della rappresentanza sindacale unitaria dopo che le richieste fatte ad Aemme linea ambiente non hanno ricevuto una risposta adeguata. "Da qualche settimana la Rappresentanza Sindacale Unitaria di Aemme Linea Ambiente e le organizzazioni sindacali territoriali hanno condiviso l'apertura di uno stato di agitazione – spiegano in una nota comune Valentino Segato, di FP CGIL Milano, Pietro Coppola, di FP CGIL Ticino Olona, Maurizio Zaccaria, FIT CISL Legnano-Magenta e Luciano Anzini, Uil trasporti -.