Leeds United Target Jaka Bijol

Leeds United si fa avanti per Jaka Bijol dell’Udinese, secondo quanto riportato da Marco Conterio. Il club di West Yorkshire avrebbe messo gli occhi sul difensore sloveno, uno dei nomi più caldi del mercato estivo, con l’Udinese disposto a cederlo per circa 20 milioni di euro. Un’operazione che potrebbe cambiare volto alla difesa dei Whites e accendersi come uno dei colpi più interessanti di questa finestra di mercato.

Leeds United sono interessati a firmare Jaka Bijol dall'Udinese nella finestra di trasferimento estivo, secondo Il giornalista Marco Conterio. Il giornalista ha affermato che Bijol è attualmente uno dei "nomi più caldi" nell'elenco del West Yorkshire Club. Gli udinesi sono disposti a vendere Bijol quest'estate, ma il club italiano sta cercando circa 20 milioni di euro per il 26enne difensore centrale internazionale della Slovenia. Bijol è stato sui libri dell'Udinese dall'estate del 2022 quando si è unito alla CSKA Mosca in un accordo da 4 milioni di euro.

