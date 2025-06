L’economia della terza età tra occasioni e nuovi scenari

l8217economia della terza età, tra opportunità e sfide, rappresenta un universo in continua evoluzione. Investire e gestire con saggezza il proprio patrimonio, sia esso composto da risparmi o immobili, diventa sempre più cruciale per assicurare serenità e stabilità. Con l’aspettativa di vita in aumento, questa realtà offre nuove occasioni, ma anche scenari complessi da comprendere e affrontare. Del resto, secondo un report di Goldman Sachs, "La strada verso il 2075 — La storia positiva dell’invecchiamento globale", quella dell’invecchiamento globale non è necessariamente una cattiva not

INVESTIRE e gestire il proprio patrimonio, piccolo o grande, fatto di risparmi eo di immobili, è una sfida che riguarda sempre più persone avanti negli anni. E con l’aumento dell’aspettativa di vita questa platea è destinata ad aumentare. Del resto, secondo un report di Goldman Sachs, "La strada verso il 2075 — La storia positiva dell’invecchiamento globale", quella dell’invecchiamento globale non è necessariamente una cattiva notizia. Ma ha conseguenze importanti sia per chi investe sia per i diversamente giovani, ora che i 70 anni sono i nuovi 53. Un recente studio del FMI, basato su micro-dati di individui di età superiore ai 50 anni (inclusi test fisici e cognitivi) provenienti da un campione di 41 economie sviluppate ed emergenti, ha rilevato infatti, come ricorda Roberta Rossi, responsabile della consulenza di SoldiExpert SCF, che "in media, una persona di 70 anni nel 2022 aveva le stesse capacità cognitive di una persona di 53 anni nel 2000", mentre la fragilità fisica di un settantenne corrispondeva a quella di un cinquantaseienne nel 2000. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’economia della terza età tra occasioni e nuovi scenari

In questa notizia si parla di: Economia Terza Occasioni Scenari

Il Portogallo al voto per la terza volta in 3 anni. “Conflitti d’interessi del premier? Elettori più interessati all’economia” - Il Portogallo si prepara a tornare alle urne il 18 maggio, la terza volta in tre anni, a causa della crisi politica seguita al respingimento della mozione di fiducia sul premier Luís Montenegro.

L’economia della terza età tra occasioni e nuovi scenari - INVESTIRE e gestire il proprio patrimonio, piccolo o grande, fatto di risparmi e/o di immobili, è una sfida che ... Leggi su quotidiano.net

Def, ecco i quattro scenari del governo per l’economia italiana - scenario di riferimento, comporterebbe un tasso di crescita del prodotto inferiore di 0,1 punti percentuali dal 2026 in avanti. Leggi su msn.com

Def, ecco i quattro scenari del governo per l’economia italiana - ripercussioni con l’aumento dei prezzi di petrolio e gas Nel terzo scenario si ipotizza un andamento meno favorevole per i prezzi ... Leggi su ilsole24ore.com