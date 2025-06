Le urne col sapore di salis racchiudono in sé un’ombra di delusione e sfida, simboli di un sistema che spesso sembra giocare con le speranze degli italiani. La partecipazione al voto diventa così un gesto di protesta o di disillusione, mentre le questioni fondamentali come la Bolkestein si perdono tra le pieghe di una politica distante. È ora di chiedersi: fino a quando questa situazione potrà reggere?

Non so, e non mi interessa nemmeno troppo, quanta gente andrà a votare per il referendum. Li considero una fregatura per gli italiani, un regolamento interno a spese nostre del centrosinistra. E non biasimo coloro che pure oggi hanno raggiunto la cabina, intesa in senso balneare, sulle nostre meravigliose coste minacciate dalla Bolkestein. Quella che non mi torna è la domenica sapore di Salis. L'emblema stesso dello sberleffo della repubblica. La celebre occupatrice abusiva di case, elevata al rango di europarlamentare da Avs per garantirle l'immunità e fuggire dal suo processo in Ungheria, ha pensato bene di sintetizzare la giornata presentandosi alle urne elettorali, quelle che portano sopra il simbolo della repubblica italiana, così tanto sudata come ci ricordano ogni dieci minuti i suoi segretari Fratoianni & Bonelli, ma con la mise da Capocotta.