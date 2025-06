Le tagliatelle fanno gola a tutti In 2mila a tavola a San Mauro Pascoli

Le tagliatelle, simbolo di convivialità e tradizione, hanno conquistato il cuore di oltre duemila persone a San Mauro Pascoli, trasformando le piazze Mazzini e Battaglini in un crocevia di sapori e allegria. Un evento imperdibile che ha riunito comunità, gastronomia e musica in un’unica grande festa. E, come dice il proverbio, se il buongiorno si vede dal mattino, questo è solo l’inizio di un’estate indimenticabile con il...

Tutti pazzi per le tagliatelle. Oltre duemila persone a San Mauro Pascoli hanno invaso le lunghe tavolate nelle piazze Mazzini e Battaglini, in via Giovanni Pascoli e nelle altre vie del centro storico. Una marea di gente inaspettata, a tavola per l’evento Disco tagliatella, quello più atteso per la stagione degli spettacoli in piazza. E, come dice il proverbio, se il buongiorno si vede dal mattino., fa presagire una grande estate con il pubblico che ama rimanere in paese. Sabato sera c’erano tagliatelle per tutti i gusti. Tagliatelle al ragù di scottona e suino nostrano battuto al coltello e tagliatelle al ragù di funghi misti e salsiccia della ’Bottega delle carni’, bis con piselli dell’orto e ragù della nonna della ’Stuzzicheria Da Miro’, tagliatelle di grani antichi bio tipo 1 al matterello al ragù tradizionale di Sandro e agli asparagi da ’Pizoun 1923’; tagliatelle senza glutine al ragù e senza glutine fatte a mano con sugo al ragù di scottona e suino nostrano o ragù di funghi misti e salsiccia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le tagliatelle fanno gola a tutti. In 2mila a tavola a San Mauro Pascoli

