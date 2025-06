Le strappano la bandiera del Pescara dalle mani mentre porta i figli a festeggiare | lo sfogo e l' appello di una mamma

In un gesto insensato e inaccettabile, una mamma si è vista privare della bandiera del Pescara proprio mentre celebrava con i suoi figli il ritorno in Serie B. Uno sfogo di rabbia e dolore si leva da questa donna, che ora lancia un appello forte e chiaro per la sicurezza e il rispetto di tutti, affinché episodi simili non si ripetano e il senso di comunità prevalga sulla violenza.

Stava sventolando la bandiera del Pescara fuori dal finestrino dell’auto per festeggiare, sabato sera, il ritorno in serie B del Pescara quando qualcuno, passando con il motorino, gliel’ha strappata dalle mani sotto gli occhi dei due figli, due bambini, che lei e il marito avevano deciso di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Le strappano la bandiera del Pescara dalle mani mentre porta i figli a festeggiare: lo sfogo e l'appello di una mamma

In questa notizia si parla di: Pescara Bandiera Mani Figli

