Le spoglie di Sullo ad Avellino | cerimonia solenne con le massime istituzioni

Un momento di grande emozione e rispetto si prepara ad Avellino, dove il cimitero si trasformerà in un luogo di memoria e riconoscenza. Giovedì 10 luglio alle ore 12, le spoglie di Fiorentino Sullo e sua moglie Viretta de Laurentiis verranno accolte in una cerimonia solenne, alla presenza delle massime istituzioni. Un evento che celebra la storia e l’eredità di una figura fondamentale per la comunità irpina, segnando un tributo doveroso e duraturo.

Per iniziativa della fondazione 'Fiorentino Sullo' e del Comune di Avellino, con l'alto patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, giovedì 10 luglio alle ore 12, presso il Cimitero di Avellino, giungeranno le spoglie di Fiorentino Sullo e di sua moglie Viretta de Laurentiis, che – dopo la Santa Messa- saranno deposte nel monumento funerario donato dalle 'onoranze funebri Irpinia'. Fiorentino Sullo fu deputato alla Costituente, parlamentare per nove legislature, più volte ministro, consigliere di Stato. Alla cerimonia interverrà il Presidente della Camera Lorenzo Fontana.

