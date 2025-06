Le sfide di AgroFutura Filiera Europa e giovani

Domani e mercoledì, Firenze si trasforma nel cuore pulsante dell’innovazione agricola con AgroFutura Festival. Un’occasione imperdibile per esplorare le sfide e le opportunità di una filiera europea in continua evoluzione, con un focus speciale sui giovani imprenditori e la sostenibilità. Prepariamoci a scoprire come l’agricoltura 4.0 e le politiche europee stanno plasmando il futuro del settore, aprendo nuove strade di crescita e innovazione.

Firenze, 9 giugno 2025 – Ci siamo quasi. Domani e mercoledì andrà in scena a Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati AgroFutura Festival, il grande evento dedicato a innovazione, politiche europee, agricoltura 4.0, giovani imprenditori, cibo sostenibile e cultura del paesaggio. L'iniziativa nasce da un progetto di Quotidiano Nazionale, La Nazione e il Resto del Carlino, in collaborazione con le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna ed ha come main partner Bper, partner Inalca - Gruppo Cremonini, Orogel e Selenella. Agrofutura Festival è patrocinato inoltre dal Comune di Firenze e realizzato in collaborazione col Fai Toscana.

