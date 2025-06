Le sale operatorie si allagano | Ora basta è l’ennesima volta

Ancora una volta, le sale operatorie del Santa Maria Nuova si allagano, mettendo a rischio la sicurezza di pazienti e staff. La denuncia di Fials evidenzia un problema che si trascina da anni, con richieste di intervento ormai inevase. È arrivato il momento di agire concretamente: garantire ambienti sicuri e all’altezza delle esigenze sanitarie. La salute dei cittadini non può aspettare ancora.

Allagate due sale operatorie al quinto piano del Santa Maria Nuova. La denuncia dell’accaduto è arrivata ieri dal sindacato Fials, tramite la rappresentante Giuseppina Parente: "È successo di nuovo – dice –. Da anni, chiediamo che le sale vengano chiuse e rifatte perché oramai sono fuori norma da tempo. Già precedentemente all’era Covid si stava pensando di costruirne delle nuove che però non sono sufficienti a coprire il fabbisogno degli interventi chirurgici da effettuare. Dopo è arrivato il Covid, non se ne è fatto nulla e, accumulandosi poi gli interventi chirurgici che si erano interrotti, passata l’emergenza pandemica, si è deciso di riaprire queste sale operatorie e di rimetterle in funzione a pieno regime". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it