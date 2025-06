Le Relazioni Difettose – Sto con lui ma non lo amo Perché farla andare bene per forza?

Ciao Ester, capisco quanto possa essere difficile sentirsi intrappolata in una relazione che non rispecchia il proprio cuore. A 33 anni, senza figli e con un matrimonio in crisi, è normale chiedersi se si sta facendo la scelta giusta. La vita merita di essere vissuta con autenticità e passione, non solo per compiacere gli altri. Ricorda, il coraggio di ascoltare sé stessi può aprire nuove strade e portarti verso la felicità vera.

C ara Ester, sono in un periodo della mia vita di grande tribolazione, perch Ă© mi sono accorta (tardi) che la mia vita non fa per me. Ti do qualche dato: femmina 33 anni, senza figli, sposata da 5 (+5 fidanzamento) con Bravo Ragazzo Ma Non Tanto Compatibile, col quale sono in crisi nera, perchĂ© io NON lo amo, lo stimo sì, lo rispetto ecc.tutto quel che vuoi, ma secondo me non c’entra molto con me. Lui ovviamente innamoratissimo, dolcissimo, quello che tutte le mamme sognano! Bravo, sveglio, dolce, mamoscio, vecchio dentro, stiamo facendo pure terapia di coppia per vedere se io cambio idea, sostanzialmente. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Le Relazioni Difettose – Sto con lui ma non lo amo. PerchĂ© farla andare bene per forza?

