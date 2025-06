Le quattro stagioni di Vivaldi all’Oratorio di Santa Cita | L’Arianna Art Ensemble e Stefano Barneschi in concerto

Preparati a vivere un’emozionante serata musicale: l’11 giugno alle 21, l’Oratorio di Santa Cita di Palermo ospiterà un concerto straordinario con le Quattro Stagioni di Vivaldi, interpretate dall’Arianna Art Ensemble e dal violinista Stefano Barneschi. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica classica, che promette di trasportare il pubblico in un viaggio sonoro tra i colori e le emozioni delle stagioni. Non perdere questa magica esperienza!

La stagione dell'associazione MusicaMente di Palermo prosegue, l'11 giugno, alle 21, all'Oratorio di Santa Cita di Palermo, con Le quattro stagioni di Vivaldi, eseguite dall'Arianna Art Ensemble, con solista il violinista Stefano Barneschi. Per l'occasione comporranno l'ensemble: Sue Ying.

In questa notizia si parla di: Quattro Stagioni Vivaldi Oratorio

