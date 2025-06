Le previsioni meteo su Napoli e Campania | temperature in costante aumento sopra i 30 gradi

Il sole splende sulla Campania, con temperature che non smettono di salire e già superano i 30°C a Napoli e dintorni. Mentre il caldo si intensifica, al momento non sono previste allerte per ondate di calore, ma la colonnina di mercurio continuerà a salire fino a oltre i 30°C entro il fine settimana. Rimanete aggiornati e scoprite come affrontare al meglio questa calda estate campana. Continua a leggere.

