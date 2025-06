Le parole che servono a Cattolica corso di italiano per straniere

Se vuoi scoprire le parole che aprono le porte alla cultura italiana, non perdere il nostro corso di italiano dedicato alle donne straniere residenti nella provincia di Rimini. Dal 19 giugno al 16 luglio 2025, un percorso di avvicinamento alla lingua pensato per rafforzare competenze, fiducia e integrazione. Un’opportunità unica per parlare, capire e sentirti parte della comunità italiana: perché ogni parola è un ponte verso nuove opportunità .

“Le parole che servono: percorso di avvicinamento alla lingua italiana per donne straniere”. Al via dal 19 giugno al 16 luglio 2025 il ciclo di lezioni di italiano dedicato a donne straniere, residenti o domiciliate nella provincia di Rimini, e finalizzato a innalzare il livello di competenza e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - “Le parole che servono”, a Cattolica corso di italiano per straniere

