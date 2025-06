Le parole che non ti ho detto come finisce | spiegazione finale

curiosità e dal desiderio di scoprire l'autore di quella toccante missiva, Theresa intraprende un viaggio emozionante tra segreti e rivelazioni. "Le parole che non ti ho detto" è un racconto intenso che esplora l'amore, il destino e le seconde possibilità. Non perdere questa coinvolgente pellicola in onda su La5 il 9 giugno alle 21.10: un film che ti toccherà nel profondo e ti farà riflettere sulle parole non dette e sui sentimenti nascosti.

Le parole che non ti ho detto è un film con Kevin Costner del 1999 diretto da Luis Mandoki, che va in onda il 9 giugno 2025 alle ore 21.10 su La5. La trama segue la storia di una giornalista, Theresa Osborne, che ha da poco divorziato. Passeggiando sulla spiaggia, trova una bottiglia che contiene un messaggio. La donna lo legge e resta colpita dalle parole. Infatti, si tratta di una lettera d’amore che ha come firma una G. Spinta dalla curiosità, Theresa si mette alla ricerca dell’uomo che l’ha scritta, arrivando al suo nome: Garret Blake. Le parole che non ti ho detto: riassunto trama completa. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Le parole che non ti ho detto come finisce: spiegazione finale

