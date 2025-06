Le nuove scoperte musicali della settimana – #34

Benvenuti alle nuove scoperte musicali della settimana #34 di Atom Heart Magazine! Un viaggio tra suoni innovativi e artisti emergenti, pronti a conquistare le vostre playlist. Dalle atmosfere intime di Simón alle vibrazioni coinvolgenti di Attaboy, questa selezione vi sorprenderà e ispirerà . Pronti a scoprire i brani che stanno facendo parlare di sé? Ascoltate tutto nella nostra playlist su Spotify e lasciatevi conquistare dalle nuove tendenze musicali!

Queste le nuove scoperte musicali dello staff di Atom Heart Magazine relative alla settimana #34 (Giugno 2025). Le trovi tutte nella nostra playlist su Spotify. Queste le nuove aggiunte della settimana: SimĂłn – CAVE. Eduardo DĂ­az – Verte SonreĂ­r. Or et Grenat – Sous-marin Freud. Antistar – Polaroid. AMOR – Keep hope. Micro S. – In TV (feat. Raul Perez). Micro S. – Balá Balá (Prod. By Rusan Algar). Voguemc – Millemila. Attaboy – Lost in Time. A!MS – Light & Love with Julian Marley & Antaeus feat. Hypertone. Anima nera – DEA. Nakis – Mille anni sono insufficienti. Dane Baker – Ascension. Dark Matter Th. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com