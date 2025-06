Le Notti dei Dehors da giugno tornano le serate speciali a Pinerolo | il programma

Preparati a vivere un’estate all’insegna del divertimento e della convivialità a Pinerolo! Da sabato 14 giugno, le "Notti dei Dehors" tornano con serate speciali che trasformeranno alcune vie del centro in suggestivi spazi pedonali. Organizzata dal Comune di Pinerolo, Pro Loco, CNA Commercio e Associazione Commercianti, questa iniziativa propone sei appuntamenti estivi imperdibili, per riscoprire il piacere di passeggiare, gustare e socializzare sotto le stelle. Non perdere l’occasione di partecipare a questa coinvolgente tradizione estiva!

