Le notizie più importanti di oggi 9 giugno 2025 a Latina e in provincia

Scopri le notizie più rilevanti di oggi, 9 giugno 2025, a Latina e in provincia. Dalle storie di cronaca alle vicende che hanno segnato il territorio pontino, ti teniamo aggiornato sugli eventi più importanti. Restate con noi per un approfondimento completo di questa giornata ricca di fatti e emozioni, perché conoscere ciò che accade intorno a noi è il primo passo per rimanere sempre informati e coinvolti.

E' morto dopo 10 giorni di agonia Massimiliano Abbruzzese, l'uomo accoltellato in piazza Amedeo di Savoia.

