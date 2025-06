Le infradito possono essere chic? La risposta nel look di Kendall Jenner

Le infradito sono molto più di semplici calzature estive: possono diventare un vero e proprio elemento di stile, anche in look sofisticati. Dalle versioni con il tacco alle flip flop più casual, questa scarpa si conferma l’alleata perfetta per la città e gli impegni di tutti i giorni. Ispirate all’eleganza disinvolta di Kendall Jenner, scopri come indossarle con classe e originalità, perché il segreto è nel dettaglio.

Dai modelli con tacco alle proposte flip flop: le infradito sono la calzatura estiva per eccellenza, perfette anche per la città e gli impegni quotidiani. Ecco l’ultimo look da copiare a Kendall Jenner. Avvistata per le strade di Los Angeles, la modella ha indossato un outfit casual chic composto da jeans dritti, T-shirt e camicia a righe oversize. La mise è stata completata da infradito e borsa in pelle, entrambi di The Row, baseball cap di Ralph Lauren e occhiali da sole di Chimi. Fresche, comode e versatili, le infradito si abbinano praticamente con tutto e sono le calzature perfette contro la calura estiva. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Le infradito possono essere chic? La risposta nel look di Kendall Jenner

