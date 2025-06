le iene dedicano la puntata del 10 giugno a davide barzan

Lunedì 10 giugno, le Iene porteranno alla luce nuovi dettagli su Davide Barzan, figura controversa nota per il suo coinvolgimento nel caso Pierina Paganelli. Con un’inchiesta esclusiva di Gaston Zama, questa puntata promette di svelare testimonianze inedite e approfondimenti che potrebbero cambiare la percezione di questa intricata vicenda. Un appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire la verità dietro i protagonisti di uno dei casi più discussi degli ultimi tempi.

Nuove rivelazioni sul caso Pierina Paganelli e polemiche su “Storie Italiane”. Lunedì 10 giugno, le Iene manderanno in onda una puntata interamente dedicata a Davide Barzan, figura controversa già finita sotto i riflettori per le sue numerose apparizioni televisive come opinionista sul caso dell’omicidio di Pierina Paganelli. Al centro della serata, un’inchiesta firmata da Gaston Zama che promette di svelare materiale inedito: testimonianze, denunce, e documenti che – secondo quanto anticipato – potrebbero fornire una nuova e clamorosa prospettiva sul caso che ha scosso la città di Rimini e l’intero Paese. 🔗 Leggi su 361magazine.com