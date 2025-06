Le compensazioni green per Pedemontana | oltre 7 milioni per curare le ferite

In un gesto di attenzione verso il territorio, la Regione Lombardia ha approvato un emendamento che vincola oltre 7 milioni di euro alle compensazioni green per Pedemontana nella Brianza, evitando che i fondi finissero altrove. Un intervento deciso da Alessandro Corbetta, che salva risorse importanti per l’ambiente e lo sviluppo locale. Con questa mossa, si rafforza l’impegno della regione nel tutelare e valorizzare il patrimonio naturale e industriale della zona.

Arcore (Monza e Brianza), 9 giugno 2025 –  Rischio scongiurato. Il Pirellone approva un emendamento di Alessandro Corbetta che vincola alla Brianza i soldi per le compensazioni di Pedemontana: 7 milioni e mezzo che senza il correttivo del capogruppo leghista passato in aula, rischiavano di finire in altre province. Intervento necessario sulla legge che regola la materia e che avrebbe reso difficoltoso il ritorno sul territorio di questi fondi con la possibilitĂ che venissero destinati a zone molto lontane dai boschi abbattuti. “Il testo approvato – spiega Corbetta – sancisce che per le opere che prevedono oltre 10 ettari di aree verdi trasformate ci sia una procedura specifica di impiego delle risorse in arrivo dagli indennizzi versati alla Regione, con la previsione di destinarle alle cittĂ interessate dal passaggio delle corsie”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le compensazioni “green” per Pedemontana: oltre 7 milioni per curare le ferite

