Le cinque padrone del mercato in Italia

In un mercato italiano che si mantiene sostanzialmente stabile, con una leggera flessione dello 0,16%, le auto ibride si affermano come protagoniste e il Gpl torna a crescere. Con oltre 139.000 immatricolazioni, scopriamo chi sono le cinque padrone del settore e quali modelli stanno conquistando più consensi, offrendo un panorama affascinante tra innovazione e tradizione.

Mercato sostanzialmente invariato nell'ultimo mese, con lo 0,16% delle immatricolazioni in meno rispetto allo scorso anno per un totale di 139.390. Ibride protagoniste. Torna forte il Gpl. I modelli più popolari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Le cinque padrone del mercato in Italia

In questa notizia si parla di: Mercato Cinque Padrone Italia

Meizu ci riprova, lanciando cinque smartphone (di cui due novità) sul mercato global - Meizu torna nel mercato globale con il lancio di cinque nuovi smartphone, tra cui due novità: i modelli Meizu Note 22 (4G, 5G e Pro) e Meizu Mblu 22 (base e Pro).

La Mia Auto: tutte - Mercato sostanzialmente invariato nell'ultimo mese, con lo 0,16% delle immatricolazioni in meno rispetto allo scorso anno per un totale di 139. Leggi su gazzetta.it

Tra le auto più rubate d’Italia un marchio la fa da padrone: sono praticamente tutte sue - Il furto di automobili è un fenomeno purtroppo radicato nel tessuto sociale e urbano italiano, che non mostra L'articolo Tra le auto più rubate d’Italia un marchio la fa da padrone: sono praticamente ... Leggi su msn.com

Nella classifica delle auto più rubate in Italia c’è un marchio a farla da padrone: sono quasi tutte sue - Il mercato dei pezzi di ricambio, come detto, è maggiormente ‘attivo’ in riferimento alle auto diffuse in modo capillare in Italia. Leggi su motorinews24.com