Le case in affitto per i cittadini disabili sono meno e costano di più Simone Praderio | Ridatemi la mia dignità

Le case in affitto per i cittadini disabili sono sempre meno e spesso più costose, un ostacolo enorme per chi come Simone Praderio cerca di ricominciare. Simona, 39 anni, costretto sulla sedia a rotelle da marzo, affronta una difficile battaglia per la dignità e l'indipendenza. È ora di cambiare rotta: perché i diritti di tutti devono essere rispettati e garantiti, senza compromessi.

Simone Praderio ha 39 anni ed è costretto a usare la sedia a rotelle da marzo, dopo il peggioramento di una paraparesi spastica progressiva. Sta cercando di ricominciare la sua vita da zero, ma la sua è una corsa a ostacoli. Ha perso il lavoro e non riesce a trovare una casa.

