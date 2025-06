Le canoe all’Arena lo slalom sulla Montagnetta e altre storie di sport di un tempo che non c’è più

le gare di slalom con le canoe, un ricordo affascinante di epoche passate che rivivono tra storie di sport e tradizioni milanesi. Un viaggio indietro nel tempo tra eventi unici e memorabili, testimonianze di un passato che continua a vivere nei nostri ricordi. La cittĂ ha sempre avuto il suo cuore pulsante di avventure sportive, e queste storie ci invitano a riscoprire le radici di un calcio, uno sport e una cultura che non tramontano mai.

Milano – C’è stato un tempo in cui all’Arena civica si gareggiava con le canoe. C’è stato un tempo in cui intorno al Parco Sempione si correvano le corse automobilistiche. C’è stato un tempo in cui al velodromo Vigorelli suonavano i Beatles. C’è stato un tempo in cui Bjorn Borg e John McEnroe si sfidavano al Torneo indoor di tennis di Milano e non solo sui prati di Wimbledon. C’è stato un tempo in cui sulla Montagnetta di San Siro si disputava uno slalom speciale che fece scoprire a tutta Italia Alberto Tomba. C’è stato un tempo in cui a Milano c’erano altri stadi prima di San Siro. Il volume “Milano Sport System”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it