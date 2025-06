Le botte fra Donato e il direttore dell' Amam diventano un caso politico | Basile prenda provvedimenti

Il gesto improvviso tra Donato e Maimone ha acceso i riflettori sulla gestione locale, trasformandosi in un caso politico di grande rilievo. Le tensioni esplose pubblicamente richiedono ora interventi decisi: Basile deve prendere provvedimenti per ristabilire l’ordine e garantire rispetto istituzionale. La vicenda solleva interrogativi sulla coesione all’interno delle amministrazioni e sulle conseguenze per il futuro politico della zona.

Inevitabili ripercussioni politiche dopo la lite fra un consigliere della sesta Municipalità, Giovanni Donato, e il direttore generale dell’Amam, Davide Maimone, sfociata in uno scontro fisico a cui hanno assistito anche diversi testimoni. Il gruppo consiliare Ora Sicilia, rappresentato in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Le botte fra Donato e il direttore dell'Amam diventano un caso politico: "Basile prenda provvedimenti"

In questa notizia si parla di: Donato Direttore Amam Botte

Mannucchi nuovo general manager della Juvecaserta, Di Donato direttore sportivo - La Juvecaserta 2021 si rafforza con due nuove figure chiave: Gianluca Mannucchi come nuovo general manager e Donato come direttore sportivo.

Sopralluogo Amam a Pace, scontro fisico fra il dg Maimone e il consigliere Donato - Davide Maimone è direttore generale di Amam dal novembre 2024, dopo il terremoto nella società, con le dimissioni prima del dg Donato e poi di presidente e Cda. Leggi su msn.com

Amam, si dimette il dg. Il Cda: “Siamo stupiti ma c’erano criticità” - Ad annunciarlo è il Cda della società: “Nelle ultime ore, abbiamo ricevuto le dimissioni improvvise e ... Leggi su msn.com

Dimissioni del dg Amam, “in Commissione per vederci chiaro” - Interviene il Partito democratico con i consiglieri comunali Felice Calabrò, Antonella Russo e Alessandro Russo. Leggi su msn.com