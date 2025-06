Le aziende snobbano il mix generazionale

In un’epoca in cui l’esperienza si tramanda di generazione in generazione, molte aziende Italiane sembrano ignorare il valore del mix generazionale. Ricordiamo quando la bottega artigiana era il cuore dell’apprendimento, un luogo di crescita reciproca tra giovani e anziani. Secondo un’indagine di The Adecco Group e Istituto Piepoli, più della metà delle aziende non promuove iniziative per favorire queste connessioni vitali. Eppure, investire nel talento intergenerazionale può essere la chiave per un futuro più ricco e innovativo.

C’ERA UNA VOLTA la bottega artigiana. Dove il mestiere s’imparava a contatto diretto con i colleghi più anziani, in grado di trasmettere tecniche, abilità, segreti ed esperienze. Un mondo che sta scomparendo, almeno secondo l’indagine realizzata da The Adecco Group e Istituto Piepoli, che certifica come più della metà (54%) delle aziende italiane non ha mai avviato azioni per favorire il rapporto tra generazioni diverse in ambito lavorativo. E soprattutto non ha intenzione di farlo in futuro. Nonostante l’87% dei lavoratori lo ritenga un tema fondamentale, un terzo di loro dichiara che la propria azienda non considera adeguatamente le esigenze generazionali e solo il 10% è a conoscenza di iniziative aziendali intraprese in tal senso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le aziende snobbano il mix generazionale

