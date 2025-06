Le auto in fiamme gli assalti della polizia la giornalista colpita in diretta tv | a Los Angeles è il caos – I video

Il cuore di Los Angeles si trasforma in un teatro di caos e violenza, con auto in fiamme, assalti polizieschi e una giornalista colpita in diretta TV. Le proteste, scatenate dai massicci arresti di migranti voluti dall’Amministrazione Trump, esplodono in scontri violenti che scuotono la città da tre giorni. I social mostrano immagini choc di violence e distruzione: un quadro di tensione senza precedenti, che mette in discussione il fragile equilibrio sociale.

È caos totale a Los Angeles, dove da tre giorni proseguono senza sosta le proteste contro i massicci arresti di persone migranti ed voluti dall’Amministrazione guidata da Donald Trump. Le manifestazioni si sono intensificate e hanno generato violenti scontri con la polizia. Sui social circolano numerosi video e immagini che documentano le tensioni in corso: auto incendiate, negozi saccheggiati nel quartiere finanziario e scene di panico nelle strade. In un video particolarmente drammatico si vede un’auto grigia lanciarsi a tutta velocità contro persone, veicoli e oggetti lungo la carreggiata. June 9, 2025 Gli scontri con la polizia. 🔗 Leggi su Open.online

