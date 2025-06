Le abbiamo regalato il mare In barca con la carrozzina Giorgia naviga oltre la disabilità

Roberto Mazza, pizzaiolo da trent’anni, ha sempre creduto che il mare fosse un luogo di libertà e scoperta. Quando ha deciso di regalare a Giorgia, con la sua carrozzina, un’esperienza unica in barca, ha affrontato notti insonni e sfide logistiche. Ma domenica mattina, con il supporto di amici e della Lega Navale, tutto è diventato realtà. Un gesto di grande generosità che dimostra come il mare possa superare ogni barriera e aprire nuovi orizzonti.

Roberto fa il pizzaiolo da trent’anni, lavora sodo e non ha molto tempo libero nella sua giornata, ma una passione ce l’ha: la sua barca, per uscire in mare a respirare. L’altra notte non ha dormito al pensiero di come far salire Giorgia e la sua carrozzina sulla sua imbarcazione. Ma quando domenica mattina lei è arrivata sul molo, pronta a salpare, tutti si sono mobilitati: che fossero della Lega Navale, a cui Roberto Mazza è iscritto da sette anni, o del Club Nautico, che ha messo a disposizione lo scivolo per semplificare le manovre, l’obiettivo era solo uno, regalare un sorriso a Giorgia e ai suoi vent’anni e permetterle di godersi il mare come tutti gli altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Le abbiamo regalato il mare". In barca con la carrozzina. Giorgia naviga oltre la disabilità

In questa notizia si parla di: Mare Barca Carrozzina Giorgia

