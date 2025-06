LBA Finals 2025 | Virtus Bologna sfida Brescia per il titolo

L’atmosfera delle finali LBA 2025 è già infuocata, con Virtus Bologna e Brescia pronte a scrivere pagine di storia. La sfida tra le due protagoniste promette emozioni intense e battaglie epiche, culminando in un torneo che tiene con il fiato sospeso tutti gli appassionati. Con una posta in gioco così alta, ogni partita sarà decisiva per conquistare il titolo. La corsa verso la gloria è appena iniziata: scopriamo insieme come si svolgerà questa avvincente finale!

Scattano giovedì 12 giugno, alle 20.30, le LBA Finals 2025. Si parte alla Segafredo Arena, con gara-2 il 14. Poi i consueti due giorni di stop prima della trasferta verso il Palaleonessa, in data martedì 17. Eventuale gara-4 il 19 sempre in Lombardia, la "bella" il 22 a Bologna. E’ un confronto ovviamente senza precedenti, visto che per la squadra lombarda è la prima finale scudetto della storia. Ad oggi il più grande risultato della fu Leonessa è datato 2023, quando proprio contro la Virtus Bologna Amedeo Della Valle e compagni vinsero le Final Eight di Coppa Italia a Torino. Peppe Poeta, al primo anno da capoallenatore, non ha precedenti neanche da giocatore in una finale (ha vinto una Coppa Italia con Torino, proprio contro Brescia), Dusko Ivanovic è alla stagione d’esordio in Italia ma ha vinto tre titoli in Svizzera, uno in Francia, e tre in Spagna, l’ultimo nel 2020 con Achille Polonara in campo (Baskonia). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net