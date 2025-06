Lazio se parte Castellanos serve una nuova punta | attaccante classico o falso nove? Le scelte dei biancocelesti

La Lazio si prepara a un importante cambio in attacco: con le offerte già arrivate per Castellanos, il club biancoceleste si interroga sul profilo del suo sostituto. Serve una punta classica o un falso nueve? La decisione potrebbe influenzare la strategia di mercato e il futuro della squadra. Ma quale sarà la scelta definitiva dei biancocelesti? Resta da capire se il prossimo attaccante arriverà per rafforzare il reparto o se la partenza di Castellanos cambierà tutte le carte in tavola.

Lazio, addio di Castellanos? Se arriva l'offerta giusta. intanto i biancocelesti ragionano sul sostituto: 9 classico o 'falso'? La Lazio ha ricevuto le prime offerte per giocatori come Gila, Tavares e soprattutto Castellanos, ma le ha inizialmente respinte. Tuttavia, la dirigenza sa bene che esistono proposte irrinunciabili, soprattutto per l'attaccante argentino, valutato almeno 40 milioni .

