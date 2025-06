Lazio | rinnovo in vista per Pedro si lavora anche su Gila Taty richiesto da

La Lazio si prepara a un’estate di cambiamenti e rinovamenti, con Pedro in prima fila per il rinnovo e Gila e Taty sul tavolo per rafforzare la rosa. Dopo una stagione deludente, la società punta a ricostruire con Maurizio Sarri in panchina, puntando sulla conferma dei pilastri dell’ultima annata e valutando attentamente il futuro tra Mandas e Provedel. Il mercato è aperto: le prossime settimane saranno decisive per definire il volto della squadra.

Roma 8 giugno 2025 - Marco Baroni e la sua Lazio hanno fallito i loro obiettivi e ora è necessario un restyling della squadra. Trovato l'allenatore nuovo con il ritorno di Maurizio Sarri, ora bisogna lavorare alla rosa da mettergli a disposizione e si comincia dalla conferma dei migliori dell'ultima annata. Rimane vivo il dubbio in porta tra Mandas e Provedel, con la chance concreta di poter arrivare a una cessione del greco, nel caso in cui il tecnico decida di puntare nuovamente sul giocatore di Pordenone. Non ci sono dubbi invece circa la posizione di due dei tre giocatori spagnoli nella rosa laziale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lazio: rinnovo in vista per Pedro, si lavora anche su Gila, Taty richiesto da...

